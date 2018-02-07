Moskova’da kadın iç çamaşırı avcısı Türk yakalandı



Moskovskiy Komsomolets gazetesinin verdiği habere göre, Moskova'da lüks apartmanlar inşa eden şirkette üst düzey yöneticisi olan etekli kadınlara saldıran erkek şahıs yakalandı.

Şahıs, Ocak başlarında gece saatlerinde bir alt geçitte 30 yaşındaki bir kadına saldırdı. Kurbanını başından vurarak bayıltan saldırgan, kadının üzerindeki külot ve çorabını çıkararak kaçtı. Kadın kendine geldikten sonra polise başvurdu. Benzer bir olay ocak ayı sonlarında aynı yerde tekrar yaşandı.

KIZ ARKADAŞI VE ÇOCUĞUYLA YAŞIYOR

Polis, saldırganın kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Türkiye vatandaşı olan şahsın Moskova'da kız arkadaşı ve çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Saldırgana ‘Cinsel nitelikte şiddet içeren davranış' suçlamasıyla dava açıldı.