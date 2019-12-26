Moskova’da arabuluculuk iddiası: Bir katta Türkiye bir katta Suriye

Rus basını, Moskova’nın Türkiye ile karma heyet görüşmelerini, Şam ile Ankara arasında bir ‘arabulucuk girişimine’ dönüştürdüğünü öne sürdü. Rus Kommersant gazetesi hem Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in, hem de Türkiye’den gelen üst düzey heyetin aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında olduğunu belirterek bunun bir tesadüf olmadığını öne sürdü ve şöyle dedi: “Bakanlık binasının bir katında Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile görüştü. Bir başka katta da Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, Türk mevkidaşı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetini kabul etti.”

Moskova’nın Muallim ile Önal’ı bir araya getirme planı yapmış olabileceği belirtilerek şöyle denildi: “Ancak Suriyeli ve Türk heyetler bir araya getirilemedi. Rusya, Suriyeli ve Türk heyetlerle aynı zamanda ancak ayrı ayrı temasta bulunarak cephe hattındaki iki tarafı da eşzamanlı değerlendirme fırsatı buldu. Türkiye’nin, İdlib’deki gelişmeler nedeniyle Şam yönetimine savaş ilan etme noktasına geldiği gergin bir dönemde, zaten ikili görüşme beklenemezdi.”