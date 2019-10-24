Moskova: Yeni S-400 görüşmeleri başladı
RUSYA’nın dış ülkelere silah satışından sorumlu tekel devlet şirketi ‘Rosoboronexport’, Rusya ile Türkiye arasında ortak üretimi kapsayan yeni S-400 füze savunma sistemi satışı için görüşmeler yapıldığını duyurdu.
Interfax ajansına açıklama yapan ‘Rosoboronexport’ Genel Müdürü Aleksander Miheyev, “Rusya ile Türkiye arasında şu anda ilkinden farklı yeni S-400 anlaşması müzakereleri başlatmış bulunuyoruz. Yeni anlaşmanın finansman modeliyle sevkiyat sürelerini görüşüyoruz. En önemlisi ise bu görüşmelerin finalinde Türkiye’de hangi parçaların üretilebileceğini de kararlaştırmış olacağız. Detayları şu anda açıklamam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.
EĞİTİMLER SÜRÜYOR
Miheyev, Rusya ile Türkiye arasında 2.5 milyar dolar tutarındaki ilk S-400 anlaşması uyarınca Türk askeri uzmanların Rusya’daki eğitimlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.
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