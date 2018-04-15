Moskova: Füzelerin 71’i engellendi
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’ye yönelik düzenlenen füze ve uçak saldırısında Rusya’nın kontrolündeki Tartus Deniz Üssü’yle Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’nün hedef alınmadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı da ana hedefin Şam yakınlarındaki “Dumayr” askeri hava üssü olduğu belirtti.
Duma’ya yönelik kimyasal saldırıyı yapan helikopterlerin Dumayr Hava Üssü’nden kalktığı iddia edilmişti.
Rusya Genelkurbay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkanlığı, toplam 103 seyir füzesi atıldığını bunların 71’nin Suriye’nin füze savunma sistemiyle engellendiğini söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle