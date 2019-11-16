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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: AP
16.11.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Moskova Borsası’nda 17 milyon dolarlık vurgun

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Moskova Borsası’nda 17 milyon dolarlık vurgun

İstanbul’da bulunan bir Türk ve iki Suriye vatandaşı Moskova Borsası’nda 17 milyon dolar vurgun yaptı. Dolandırıcılar Borsa Başkanı’nın e-mail adresini hackleyip para transferi gerçekleştirdi. Rus ve Türk yetkililer durumu fark edip paranın geçtiği banka hesaplarının bloke edilmesini sağladı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan bir Türk ve iki Suriye vatandaşı şahıs, Moskova Borsası'ndan tam 17 milyon dolarlık vurgun yaptı. Vurgun, dolandırıcıların Moskova Borsası Başkanı'nın e-mail adresini hackleyerek talimat e-postası göndermesiyle yoluyla gerçekleştirildi. Moskova Borsası'nın hukuk müşaviri Alexsandr Smirnov'un Türkiye'ye gelerek şikâyetçi olmasıyla aydınlatılan olayda üç şüphelinin Moskova Borsası içerisindeki kişiler aracılığıyla yüksek miktarlardaki paraları borsanın CEO'su tarafından onaylanmış gibi gösterip aktardığı anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üç şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Rusya'da bulunan işbirlikçilerin de Rus istihbaratı FSB tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

BORSA CEO'SU ADINA TRANSFER

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler Ahmet Ö., Aref R., ve Mehmet K., hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianamede yaşanan dolandırıcılık olayı şöyle anlatıldı: Moskova Borsası'nın eski şefi olan Olga G. phishing (oltalama) yöntemi ile gelen bir e-mail aldı. E-mailde İrina N. isimli şahsın aranması talimatı yer alıyordu. İkili arasındaki görüşmenin ardından İrina N.'nin gönderdiği ve sonradan Mehmet K.'ye ait olduğu öğrenilen hesaba ayrı ayrı 10 kez para transferi gerçekleştirildi.

Rus yetkililer, Türk yetkililerle irtibata geçerek paranın geçtiği hesaba tedbir konulmasını talep etti. Hesabına para aktarılan üç şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilişim sistemlerini kullanarak banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan üç şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Görülen davada Moskova Borsası Hukuk Müşaviri Alexsandr Smirnov, Mehmet K.'nın hesabında blokeli olan yaklaşık 4 milyon doların borsaya ait olduğunu ve paranın iadesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti paranın iadesine karar verdi. Mahkeme bitiminde Hukuk Müşaviri Alexsandr Smirnov, Türk yargısına teşekkür etti. Dava devam ediyor.

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