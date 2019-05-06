Moskova, Avrupa’dan uzaklaşma sinyali verdi
Rusya, Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden tamamen çekilmeyi değerlendirdiğini ilan etti.
Rusya’nın mevcut koşullarda Avrupa’ya karşı hukuki sorumluluk taşıdığı, ancak karşılığında söz sahibi olmadığını belirten Rusya’nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Ivan Soltanovski, “Biz Rusya olarak Avrupa’daki tüm ülkelerin eşit hak ve sorumluluk paylaşıyor olmalarını istiyor ve inanıyoruz. Halbuki Avrupa’nın Rusya’ya yönelik şimdiki tavrı bizden sorumluluk beklerken haklarımız ile ilgili sessiz kalıyor. Dolayısıyla Rusya’nın Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bağlı kalması zorlaşıyor. Bu durumda anlaşmalardan çıkış üzerinde çalışmalar yapmaya başladık” dedi. Avrupa Konseyi ile Rusya arasında gerginlik 2014’te Rusya’nın Ukrayna toprağı Kırım Yarımadasını işgal etmesiyle başlamıştı.
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