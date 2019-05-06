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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Moskova, Avrupa’dan uzaklaşma sinyali verdi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova, Avrupa’dan uzaklaşma sinyali verdi

Rusya, Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden tamamen çekilmeyi değerlendirdiğini ilan etti.

Rusya’nın mevcut koşullarda Avrupa’ya karşı hukuki sorumluluk taşıdığı, ancak karşılığında söz sahibi olmadığını belirten Rusya’nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Ivan Soltanovski, “Biz Rusya olarak Avrupa’daki tüm ülkelerin eşit hak ve sorumluluk paylaşıyor olmalarını istiyor ve inanıyoruz. Halbuki Avrupa’nın Rusya’ya yönelik şimdiki tavrı bizden sorumluluk beklerken haklarımız ile ilgili sessiz kalıyor. Dolayısıyla Rusya’nın Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bağlı kalması zorlaşıyor. Bu durumda anlaşmalardan çıkış üzerinde çalışmalar yapmaya başladık” dedi. Avrupa Konseyi ile Rusya arasında gerginlik 2014’te Rusya’nın Ukrayna toprağı Kırım Yarımadasını işgal etmesiyle başlamıştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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