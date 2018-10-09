Moskova: Ara bölge sınırları belirlendi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin ile 17 Eylül’te Soçi’de varılan İdlib mutabakatının işlemeye devam ettiğini ve silahsız tampon bölge sınırlarının çizildiğini açıkladı.
Moskova’da resmi RIA ajansına süreç hakkında bilgi veren Verşinin, “Rus ve Türk yetkililer, defalarca bir araya gelerek anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışmalar yaptı. İki ülke liderinin üzerinde durduğu 15-20 km’lik silahtan arındırılmış tampon bölge sınırları çizildi” ifadelerini kullandı.
YPG’YE SİLAH VERMİYORUZ
Verşinin, Suriye’nin kuzey bölgelerinde ABD himayesindeki SDG genel adıyla bilinen YPG/PYD oluşumlarına Moskova’nın silah yardımında bulunmadığını açıkladı. Verşinin, “Biz Rusya olarak Suriye yönetiminin yasadışı ilan ettiği bu bölgedeki oluşumlara silah yardımı yapmadık ve yapmamız imkansız” dedi.
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