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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Morik gözlem kulesi de hedef alındı iddiası

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Morik gözlem kulesi de hedef alındı iddiası

Suriye’nin İdlib vilayetindeki Zaviye yakınlarında kurulu TSK gözlem noktasına rejimin düzenlediği saldırıda bir askerin şehit düşmesinin ardından Morik’teki kulenin de hedef alındığı öne sürüldü. TSK, Fırtına obüsleriyle misillemede bulundu. İdlib’de artan gerginlik G-20’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında da ele alınacak.

İDLİB’in güneyinde Zaviye Dağı yakınlarında kurulu 10 numaralı gözlem kulesinin bir kez daha rejim güçlerinin hedefi olmasından sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) saldırıyı yapan Esad birliklerine Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) karşılık verdiği öğrenildi.

FIRTINA OBÜSLERİ DEVREDE

Radarlar, TSK unsurlarına yönelik saldırıların Gab düzlüklerinin rejime ait kesimleri ile Hama’nın batı kırsalındaki Karim kasabası ve Kabir Fiddah bölgelerinden yapıldığını belirledi. Fırtına obüsleri buralardaki rejimin topçu birliklerine 20’den fazla atış yaparken, ÇNRA’lar da devreye girdi. Saldırıların yapıldığı yer ile Zaviye’deki gözlem kulesi arasındaki mesafenin yaklaşık 8 kilometre olduğu öğrenildi. Yerel muhalif kaynaklar, dün sabaha karşı Morik’de bulunan 9 numaralı gözlem kulesi yakınlarına da rejim güçlerinin kasıtlı olarak havan mermisi attığını öne sürdü.

TSK önceki gece Zaviye’deki saldırıya karşı yapılan bu misillemeyle Esad ordusuna 11 gün içinde ikinci kez karşılık vermiş oldu. TSK, 16 Haziran’da Morik’deki 9 numaralı gözlem kulesinin hedef alınmasından sonra da rejim güçlerini vurmuştu. Önceki gün yapılan saldırıyla 9 ve 10 numaralı gözlem noktaları son 3 ayda 8 kez rejim güçlerinin hedefi olmuş durumda.

SINIRA SEVKIYAT SÜRDÜ

Bir askerin şehit düştüğü, üç askerin de yaralandığı saldırıdan sonra TSK’nın sınır hattına takviye güç göndermesi dikkat çekti. Türkiye’nin değişik bölgelerinden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gelen komando, zırhlı personel taşıyıcılar ile değişik askeri araçlar sınır hattındaki karakollara konuşlandı. Birliklerden bazılarının daha sonra görev değişimi ve takviye amaçlı olarak Suriye içine girmeleri bekleniyor. İdlib’de TSK’ya yönelik saldırıların son dönemde artması, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya’daki G-20 Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede de önemli yer tutacak. Erdoğan, Esad’ın garantörü konumundaki Rusya’dan saldırıların durdurulması için rejime yoğun baskı yapılmasını isteyecek.

RUS ATAŞE GENELKURMAY’A DAVET EDİLDİ

SURİYE’nin İdlib bölgesinde Şam rejiminin Türk kontrol noktalarına ateş açması Ankara ile Moskova’nın arasını gerdi. 2018 tarihli İdlib mutabakatı ve sıkı askeri koordinasyona rağmen yaşanan saldırıların ardından Ankara’daki Rusya Askeri Ataşesi Genelkurmay Başkanlığı’na davet edildi. Rusya’daki askeri uzmanlar gündemin İdlib olduğu üzerinde durdu.

RUS UZMAN YORUMU

Rus askeri uzman Boris Rojin, “İdlib bölgesinde Şam rejimiyle Türk ordu birlikleri arasında topçu ateşi düellosu BMGK daimi üyelerinin önceki gün Cenevre’de bir araya gelerek Suriye’yi masaya yatırdıklarında yaşanması tesadüf değil. Ayrıca Japonya’da G-20 zirvesinde de Suriye ele alınacağı sırada bu hadiseler yaşandı. İdlib’deki gelişmeleri Rusya açısından tatsız diye tarif etmek mümkün. Çünkü Moskova G-20 zirvesinde küresel konuları görüşmek yerine çabalarını İdlib meselesine yoğunlaştırmak durumunda kalıyor. İdlib’de yakın gelecekte neler yaşanacağı büyük ölçüde Moskova ile Ankara’nın aralarında görüştükten sonra alacakları kararlara bağlı. Rusya bilindiği üzere Suriye’nin tüm sathının yasal yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiğini savunuyor. Esad kuvvetlerinin İdlib bölgesindeki HTŞ militanları tarafından provoke edildiklerini söylüyor” görüşünü dile getirdi. (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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