Morales destekçileri sokaklara döküldü
BOLİVYA’da binlerce kişi, geçici devlet başkanlığına getirilen Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez’in istifasını istedi.
Başkent La Paz’ın sokakları, 20 farklı bölgeden yola çıkan ve And Dağları’ndaki yerlilerin ortak bayrağı Whipala taşıyan göstericiler tarafından dolduruldu. Polis ve Evo Morales muhaliflerince kurulan barikatlarla karşılaşan göstericiler, ‘ırkçı ve darbeci’ olmakla itham ettikleri Anez’i istifaya çağırdı. Polisin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece 20 Ekim’deki seçimlerden bu yana ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.
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