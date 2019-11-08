Moonwalk çorapları servet değerinde
Michael Jackson’ın tarihi “Motown 25” konserinde ilk kez sergilediği ikonik hareketi ‘Moonwalk’ yaparken giydiği çoraplar açık arttırma ile satışa sunulacak.
13 Kasım’da ABD’de düzenlenecek müzayedede 100 bin dolardan satışa çıkması planlanan kristallerle bezeli beyaz çorapların 2 milyon dolar seviyesinden alıcı bulması bekleniyor. Açık arttırmada ayrıca Michael Jackson için eski NBA yıldızı Michael Jordan tarafından imzalanmış bir Chicago Bulls formasının da satılması bekleniyor.
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