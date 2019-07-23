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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.07.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Moody’s: İngiltere'de anlaşmasız ayrılık riski arttı

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Moody’s: İngiltere'de anlaşmasız ayrılık riski arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması riskinin arttığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakar Parti’nin liderliğine Boris Johnson’ın seçilmesinin ardından ülkenin AB’den ayrılması sürecinde sürdürülebilir bir anlaşma sağlanmasının önceye kıyasla daha zayıf bir olasılık olduğu, anlaşmasız ayrılık olasılığının ise arttığı belirtildi.

Açıklamada “Aa2” kredi notu ve “durağan” not görünümü ile değerlendirilen İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının ülkenin kredi notu ve buna bağlı diğer notlar için olumsuz olacağı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kredi Strateji Direktörü Colin Ellis, “Johnson’ın seçilmesiyle sürdürülebilir bir anlaşmanın sağlanması olasılığı öncesine kıyasla daha zayıf. Bizim görüşümüz, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının ülkenin kredi notu ve buna bağlı notlar üzerinde dikkate değer negatif etki oluşturacağı yönünde.” ifadelerini kullandı.

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