Mona LIsa ile bir gece
Airbnb ile Louvre Müzesi’nin düzenlediği yarışmanın kazananı İngiliz bir çift oldu. Şanslı ikili, ünlü tablo Mona Lisa ile bir gece geçirdi.
ABD merkezli ev paylaşım sitesi Airbnb ve Fransa’nın simgelerinden Louvre Müzesi, ortak düzenledikleri yarışmada, katılımcılardan “Mona Lisa’nın mükemmel misafiri neden siz olmalısınız?” sorusunu sormuş ve 12 Nisan’a kadar yanıtlamalarını istemişti. Yarışmanın talihli çifti, İngiltere’nin Newcastle şehrinden Daniela ve Adam oldu. Çift, 30 Nisan Salı gecesi Louvre Müzesi’nin sembolü efsanevi cam piramitlerini andıran ışıklandırılmış bir çadırda konakladı. III. Napolyon’un yaşadığı kadife döşemelerle dolu evde akustik konser dinleyen ikili, harika bir de akşam yemeği yedi. Bu geceye, özel bir müze turu ve Mona Lisa tablosu ile Venus de Milo heykeli eşliğinde içilecek içkiler de dahil oldu.
Yarışma, Louvre Müzesi’nin cam piramitinin 30’uncu, ev paylaşım sitesi Airbnb’nin ise 10’uncu yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Airbnb, 2015’te Paris Yeraltı Mezarlığı’nda (katakomp) gerçek bir yatak, kahvaltı ve kişiye özel bir konserin de dahil olduğu bir gece için yarışma düzenlemişti. Şirket, geçtiğimiz yıl da Çin Seddi’nde bir gece geçirmek için yarışma düzenlemiş, ancak daha sonra iptal etmişti.
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