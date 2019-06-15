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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.06.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Moldova’da yaşanan siyasi kriz sona erdi

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Moldova’da yaşanan siyasi kriz sona erdi

Moldova Anayasa Mahkemesi, ülkede siyasi krize neden olan kararlarını iptal etti.

Mahkemenin olağanüstü toplantısının ardından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin 7-9 Haziran tarihlerinde aldığı kararların iptal edildiği bildirildi.

Böylece mahkemenin ülkede siyasi krize neden olan Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yetkisini eski Başbakan Pavel Filip'e devreden ve yeni kurulan koalisyon hükümetini gayri meşru sayan kararları ortadan kalkmış oldu.

HÜKÜMET BAŞBAKANLIKTA İLK TOPLANTISINI YAPTI

Moldova’da Demokrat Partili Pavel Filip, hükümetinin iktidardan ayrıldığını açıklamasının ardından parlamento çoğunluğunun oluşturduğu koalisyon hükümeti başbakanlık binasında ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısı yaptı.

Bir önceki hükümetin binayı teslim etmemesi nedeniyle toplantılarını parlamentoda yapan koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu ilk kez başbakanlık binasında Başbakan Maya Sandu başkanlığında toplandı.

Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Vladimir Çebotar dün yaptığı açıklamada, Demokrat Partili Pavel Filip hükümetinin istifa ettiğini açıklayarak, muhalif parti olarak siyasete devam edeceklerini bildirmişti.

Bu kararın ülkedeki siyasi krizden tek çıkış olduğunu söyleyen Çebotar, erken milletvekili seçimi konusunda ısrarcı olduklarını da dile getirmişti.

Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş göstermişti.

Anayasa Mahkemesi, 7 Haziran’da ülkede hükümet kurma süresinin dolduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanı İgor Dodon’dan erken seçim kararı almasını istemişti.

Dodon ise bunu kabul etmeyerek, 8 Haziran’da kurulan koalisyon hükümetini onaylamıştı.

Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından Anayasa Mahkemesi, hükümetin yasal olmadığını açıklamış, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin Başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.

Filip ise parlamentonun feshini ve 6 Eylül’de milletvekili seçimlerine gidilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

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