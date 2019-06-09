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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.06.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Moldova'da siyasi kriz

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Moldova'da siyasi kriz

Moldova'da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM da şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş gösterdi.

Moldova'da koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından Anayasa Mahkemesi hükümetin "yasal" olmadığını açıkladı.

Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e verdi.

ÜLKE 6 EYLÜL'DE ERKEN SEÇİME GİDECEK

Filip ise Anayasa Mahkemesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, parlamentoyu fesheden ve 6 Eylül'de erken seçim yapılmasını öngören kararı imzaladı.

Böyle bir durumda en demokratik aracın erken seçim olduğunu savunan Filip, "Cumhurbaşkanlığı hakkı bulunmayan İgor Dodon da dahil artık partilerin mevcut tutumlarını sürdürmemeleri gerekiyor." dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİNİ KULLANMAK ÇARESİZ BİR ADIMDIR"

Cumhurbaşkanı Dodon ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkilerinin Filip'e verilmesine tepki gösterdi.

Dodon, "İktidarı gasbetmek amacıyla Anayasa Mahkemesini kullanmak çaresiz bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Dün kurulan koalisyon hükümetinin, iç ve dış politikada farklı görüşlerin ortak amaç için bir araya gelebileceğinin göstergesi olduğuna işaret eden Dodon, "Demokrat Parti, iktidarı, parlamentonun çoğunluğuna ve meşru hükümete devretmek istemiyor." yorumunda bulundu.

Ayrıca Dodon, iktidarın barışçıl bir şekilde devri için uluslararası topluma çağrıda bulunmaktan başka çare kalmadığını kaydetti.

HÜKÜMET DÜN KURULMUŞTU

Moldova'da dün Rusya yanlısı PSRM ile Batı yanlısı sağ blok ACUM Da şi PAS koalisyon hükümeti kurmuş, üç aydır süren koalisyon arayışları son bulmuştu.

Moldova Anayasa Mahkemesi 7 Haziran'da, Cumhurbaşkanı'ndan genel seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesi ve hükümet kurulamaması nedeniyle parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim kararı alınması gerektiğine hükmetmişti. Dodon ise mahkeme kararını reddetmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra parlamentonun feshini gerektirecek yasal süre 8 Haziran'da dolmuş ancak koalisyon hükümeti de aynı gün kurulmuştu.

Moldova Anayasa Mahkemesi, herhangi bir yasayı kabul etmemesi ya da bakan atamaları nedeniyle son iki yılda beş defa Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerini askıya almıştı.

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