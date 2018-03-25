Moldova'da Romanya'yla birleşelim mitingi
Moldova'da, bir dönem Romanya ile birleşmenin 100. yıl dönümü, düzenlenen mitingle kutlandı.
Moldova ulusal basınında çıkan haberlere göre, başkent Kişinev'de düzenlenen mitinge, Liberal Parti lideri Mihai Gimpu, Ulusal Liberal Parti lideri Vitaliy Pavliçenko, eski Kişinev Belediye Başkanı Dorin Chirtoaca ve binlerce vatandaş katıldı.
Meclis meydanındaki mitinge katılan vatandaşlar, iki ülkenin "Büyük Romanya" adı altında birleşmesi isteği yönünde sloganlar atarak, ellerindeki Romanya bayraklarını salladı.
Eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu'nun da mitinge katılması dikkati çekti. Birleşme yanlısı Basescu, burada yaptığı konuşmada, "Birleşme adına yakın gelecekte oy kullanmaları için Moldova ve Romanya parlamentosunun milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz." dedi.
BİRLEŞME İÇİN PARLAMENTOYA YAZI
Mitingde, iki ülkenin parlamentolarının barışçıl yollarla birleşme kararı alması için bir ortak bildiri oluşturuldu. Bildiride, "Prut'un iki yakasındaki Rumenler, karşılaştıkları sorunların üstesinden, ancak birleşme yoluyla gelebilir." denildi.
MOLDOVA CUMHURBAŞKANINDAN MİTİNGE TEPKİ
Öte yandan Rusya yanlısı olduğu bilinen Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, mitinge sert tepki gösterdi. Dodon, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "Bağırdılar çağırdılar, sonra da dağıldılar. Vatan ise yerinde kalıyor. Birleşme hayalleri geçmişte kaldı." ifadelerini kullandı.
Prut ve Dinyester nehirleri arasında kalan ve eski ismiyle Besarabya olarak bilinen Moldova, 19. yüzyılda Rus Çarlığı egemenliğindeydi.
Moldova ile Romanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1918 yılında "Büyük Romanya" adı altında birleşmişti.
Eski Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla 22 yıl süren bu birliktelik, 1940 yılında sona ermişti. Moldova, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.
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