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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.03.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Moldova'da Romanya'yla birleşelim mitingi

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Moldova'da Romanya'yla birleşelim mitingi

Moldova'da, bir dönem Romanya ile birleşmenin 100. yıl dönümü, düzenlenen mitingle kutlandı.

Moldova ulusal basınında çıkan haberlere göre, başkent Kişinev'de düzenlenen mitinge, Liberal Parti lideri Mihai Gimpu, Ulusal Liberal Parti lideri Vitaliy Pavliçenko, eski Kişinev Belediye Başkanı Dorin Chirtoaca ve binlerce vatandaş katıldı.

Meclis meydanındaki mitinge katılan vatandaşlar, iki ülkenin "Büyük Romanya" adı altında birleşmesi isteği yönünde sloganlar atarak, ellerindeki Romanya bayraklarını salladı.

Eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu'nun da mitinge katılması dikkati çekti. Birleşme yanlısı Basescu, burada yaptığı konuşmada, "Birleşme adına yakın gelecekte oy kullanmaları için Moldova ve Romanya parlamentosunun milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz." dedi.

 

BİRLEŞME İÇİN PARLAMENTOYA YAZI

Mitingde, iki ülkenin parlamentolarının barışçıl yollarla birleşme kararı alması için bir ortak bildiri oluşturuldu. Bildiride, "Prut'un iki yakasındaki Rumenler, karşılaştıkları sorunların üstesinden, ancak birleşme yoluyla gelebilir." denildi.

 

MOLDOVA CUMHURBAŞKANINDAN MİTİNGE TEPKİ

Öte yandan Rusya yanlısı olduğu bilinen Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, mitinge sert tepki gösterdi. Dodon, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "Bağırdılar çağırdılar, sonra da dağıldılar. Vatan ise yerinde kalıyor. Birleşme hayalleri geçmişte kaldı." ifadelerini kullandı.

Prut ve Dinyester nehirleri arasında kalan ve eski ismiyle Besarabya olarak bilinen Moldova, 19. yüzyılda Rus Çarlığı egemenliğindeydi.
Moldova ile Romanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1918 yılında "Büyük Romanya" adı altında birleşmişti.

Eski Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla 22 yıl süren bu birliktelik, 1940 yılında sona ermişti. Moldova, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti. 

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