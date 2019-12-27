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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:34,Son Güncelleme:/

Moğolistan’da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü

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Moğolistan’da alkolden zehirlenen 26 kişi öldü

Moğolistan başkenti Ulan Batur’da alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da 1 ay içerisinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 26 kişi öldü. Polis, 1 Aralık’tan bu yana yaşanan 26 ölümün yeni yıl kutlamalarında alkol tüketiminin artmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, “Yeni yıl partileri nedeniyle Ulan Batur'da alkol tüketimi önemli ölçüde artmaktadır. Bu ölümlerin nedenleri doğrudan yeni yıl kutlamaları ile ilgili" ifadelerini kullandı.

Polisin güvenlik tedbirlerini arttırdığı aktarılırken 23 kişinin başkent Ulan Batur’da donarak öldüğü belirtildi.

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