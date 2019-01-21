Mogherini'den Akdeniz'deki yasa dışı göç sorunu açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMogherini'den Akdeniz'deki yasa dışı göç sorunu açıklaması
GeriDünya Mogherini'den Akdeniz'deki yasa dışı göç sorunu açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
21.01.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Mogherini'den Akdeniz'deki yasa dışı göç sorunu açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mogherini'den Akdeniz'deki yasa dışı göç sorunu açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Akdeniz'deki yasa dışı göç sorununu çözmek için üye ülkelerle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Akdeniz'de Libya açıklarında kaybolan düzensiz göçmenlerin toplantıda gündeme gelmediğini, ancak durumu takip ettiklerini belirtti.

AB'nin Akdeniz'de yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü "Sophia Operasyonu"nun bu çerçevede önemli olduğuna işaret eden Mogherini, bu operasyon sayesinde birçok göçmenin hayatının kurtarıldığını ifade etti.

Mogherini, AB'nin Libya sahil korumasına da destek olduğunu, aynı zamanda Trablus'ta da bir göçmen kabul merkezi kurulduğunu anımsattı.

Mogherini, "Sorunu çözmek ve Sophia Operasyonu'nun süresini uzatmak için üye ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Mogheriniden Akdenizdeki yasa dışı göç sorunu açıklaması

"ULUSLARARASI HUKUK GEÇERLİ OLDU"

Diğer yandan, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soru cevaplayan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da AB'nin Akdeniz'deki duruma müdahil olmadığını açıkladı.

Andreeva, AB'nin Akdeniz'deki arama kurtarma çalışmalardan sorumlu olmadığına işaret ederek, "Göçmenlerin kurtarıldığı suya göre uluslararası hukuk kuralları uygulanır." dedi.

Bu nedenle kurtarılan göçmenlerin Libya'ya gönderildiklerini kaydeden Andreeva, AB'nin kendi operasyonlarında güvenli olmadığı için göçmenleri Libya'ya göndermediğini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Suriye'de ABD/PKK konvoyuna intihar saldırısı

Son dakika... ABD'den Rusya'ya flaş çağrı: İmha et

Çin’de pornografik yayına zorlanan Kuzey Koreli kızların kaçış anı

İngiltere'de bindiği asansör Türkiye'ye çıktı