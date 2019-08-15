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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
15.08.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Modi'den bağımsızlık gününde Keşmir savunması

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Modi'den bağımsızlık gününde Keşmir savunması

Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinin bağımsızlık gününde hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını savundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 72. yıl dönümünün kutlandığı bağımsızlık gününde Yeni Delhi'nin tarihi Mughal-era Red Fort bölgesinden halka seslendi.

Hindistan Başbakanı, Anayasa'nın 370'inci maddesi ile Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerini söyleyen yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti.

Narendra Modi, "Cammu, Keşmir ve Ladakh'daki eski düzenleme, yolsuzluğu, nepotizmi teşvik ediyordu. Öte yandan kadınlar, çocuklar, Dalitler, kabilelerin haklarına gelince adil değildi." yorumunu yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunuyor.

Uluslararası basın kuruluşları ise bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.

Modiden bağımsızlık gününde Keşmir savunması

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Modiden bağımsızlık gününde Keşmir savunması

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.

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