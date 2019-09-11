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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
11.09.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

’Modellik’ finaline kalan genç kızın burnunu kırdılar

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’Modellik’ finaline kalan genç kızın burnunu kırdılar

İngiltere'de 27 yaşındaki Emma Clark, annesi ve teyzesiyle geçirdiği bir günün arından eve dönmek için bindiği trenden indikten sonra bir adamın yumruklu saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan Clark'ın burnu kırılırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Olay, İngiltere'nin Güney Tyneside şehrinde yer alan South Shields sahil kasabasında meydana geldi.

NorthEast Calendar Girls modellik yarışması büyük finalinde yarışan 27 yaşındaki Emma Clark, annesi ve teyzesiyle dışarıda vakit geçirdikten sonra eve dönmek için trene bindi.

Ancak, Clark trenden indikten sonra bir adam yanına gelerek Clark'a Madras caddesinde oturup oturmadığını sordu. Clark'ın, daha önce hiç bu caddeyi duymadığını söylemesi üzerine sinirlenen adam, Clark'a saldırıp, defalarca genç kadının yüzünü yumrukladı.

Clark'ın annesi kızını kurtarmaya çalışırken, teyzesi de durumu hemen polise ihbar etti.

Meydana gelen olayda burnu kırılan Clark olayla ilgili medyaya yaptığı açıklamada, "Güzel bir gün çok kötü bir şekilde bitti. Saldırıdan sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladım. İnsanların, o adamın bana neler yaptığını görmesini istiyorum ama bu şekilde de dışarıda yürümek istemiyorum. Bu korkunç bir his, olaydan sonra doğru düzgün uyuyamıyorum. Eğer yalnız olsaydım daha kötü şeyler olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklama yapan polis, yerel saat ile 23.55 civarı gelen ihbar üzerine olay yerine bir ekip gönderildiğini belirterek, olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında 55 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını ve incelemenin sürdüğünü bildirdi.

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