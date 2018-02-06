Modayı yakından takip ediyor... İşte İngiltere’nin en şık hırsızı

Hırsız var, hırsız var... ‘Zevkli hırsız’ olur mu demeyin çünkü İngiltere’de hırsızlık yaparken yakalanan Dragos Patrunjel sadece tasarım kıyafetler ve gözlükler çalıyor. “Güzel bir saç kesimi, herhangi bir terapistten daha iyidir” diyen Patrunjel, şık tarzıyla dikkat çekiyor.

İngiltere’de evlerden ve mağazalardan binlerce pound değerinde lüks eşya çalan Dragos Patrunjel, şık giyimiyle klasik anlamdaki ‘hırsız’ imajından farklılık gösteriyor. Son olarak Tesco marketler zincirinden gözlük çalarken yakalanan Patrunjel hakkında, Swindon Sulh Ceza Mahkemesi’nden çıkan 31 Ocak 2018 tarihli 7 adet kesinleşmiş hırsızlık suçu bulunuyor.



Sadece tasarım kıyafetler çalan 23 yaşındaki Dragos Patrunjel, sosyal medyada "En şık hırsız" ilan edildi.

Çaldığı gözlüğün alarmının ötmesiyle yakayı ele veren Patrunjel’in evine yapılan baskında, yüzlerce etiket ve alarm ile tasarım eşya ele geçirdi. Patrunjel’in çaldığı eşyalar arasında Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein, Armani, Gant gibi markalar bulunuyor.

Avukatı müvekkili için “İyi bir giyim zevki var” yorumunda bulundu ve Patrunjel’in yaptıklarından pişman olduğunu belirtti. Avukat Ben Worthington, “İyi giyinmek istiyor ancak buna gücü yetmiyor” diyerek müvekkilini savundu. Twitter kullanıcıları ise Patrunjel’i, “İngiltere’nin en iyi giyinen hırsızı” ilan etti.



Patrunjel'in evine yapılan polis baskınında, binlerce pound değerinde eşya ile yüzlerce sökülmüş etiket ve alarm bulundu.

Facebook paylaşımlarında birbirinden ‘değerli’ tespitlerde bulunan Patrunjel, “Stil, kim olduğunuzun derinden kişisel bir ifadesidir”değerlendirmesinde bulunmuş. Bir diğer paylaşımda ise Patrunjel, “Sorunlarınızdan giyinerek kurtulabilirsiniz” yorumunu yapmış.

Zevkli hırsız, 1 yıl boyunca ücretsiz çalışmakla ve 170 pounda yakın para cezasıyla cezalandırıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR