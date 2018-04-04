Moda dünyası ‘İkon’suz kalacak
MODA dünyasının ikon isimlerinden Anna Wintour’un, Vogue dergisindeki genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılacağı iddia ediliyor.
Mesafeli duruşu ve zarif giyimiyle tanınan ‘buzlar kraliçesi’ Wintour, 30 yıldır bu görevde bulunuyor ve moda dünyasına yön veriyordu. Mesleğe İngiliz Vogue dergisinin baş editörü olarak başlayıp 1988’de Vogue’un ABD baskısına terfi eden 68 yaşındaki Wintour, 2013 yılında ABD’li medya devi Condé Nast’in de sanat yönetmeni oldu. İkon isme yakın kaynaklar, Wintour’un her iki görevden de ayrılacağını, yerine, 46 yaşındaki stilist Edward Enninful’un geleceğini belirtiyor.
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