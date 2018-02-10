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    Mitterrand’ın torunu tecavüz mağduruymuş

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 23:29 | Son Güncelleme:

    FRANSA Çevre Bakanı Nicolas Hulot’a yönelik tecavüz iddialarında sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Fransız basını mağdurenin eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın torunu Pascale Mitterrand (41) olduğunu yazdı.

    Olayın torun Mitterrand henüz 20 yaşındayken Hulot’nun evinde yaşandığı belirtildi.

    Parisien gazetesinin iddialarını doğrulayan Pascale Mitterrand, 2008’te ünlü çevreci Hulot aleyhinde şikayetçi olduğunu da belirtti.

    Torun Mitterrand’ın şikayeti zaman aşımına uğradığından soruşturma açılmamış. Mitterrand’ın avukatı Michel Dufranc,  “Pascale Mitterrand’ın adı rızası olmadan Nicolas Hulot ile ilgili medya fırtınasına dahil edilmiştir. Kendisi ve ailesi bunu hoş karşılamamaktadır” dedi. İki çocuk annesi olan Pascale Mitterrand’ın yurtdışında yaşadığı belirtildi.

    Etiketler: Nicolas Hulot , Pascale Mitterrand , gazetehaberleri
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