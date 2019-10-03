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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA- Fotoğraf: EPA
03.10.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Mitag tayfunu Güney Kore'de 7 can aldı

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Güney Kore'nin güney ve doğu kesimlerini etkisi altına alan Mitag tayfununda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, şiddetli yağış ve güçlü rüzgarları beraberinde getiren Mitag tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin yaralı ve kayıp olduğunu belirtti.

Busan kentinde meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden 3 kişinin enkaz altında kaldığının sanıldığını belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de kaydedildi.

Ülkenin güneydeki Jeju adasında ve diğer güney bölgelerde tayfundan etkilenen yerlerde 1500'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, tayfun nedeniyle ülkede 44 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını ancak bunlardan yüzde 82'sine yeniden elektrik verilmeye başlandığını ifade etti.

Bonghwa bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir gezi treni raydan çıkarken, aşırı yağışlar nedeniyle bazı caddeler ise ulaşıma kapandı.

Gangneung şehrinde yaşanan selde bir ana yolun su altında kaldığını gösteren bir fotoğraf paylaşılırken, tayfun nedeniyle 83 yolcu vapuru seferinin ertelendiği bilgisi verildi.

Mitag tayfununun, hafta başında Tayvan'ın kuzeydoğusundaki kentlerde etkili olduğu güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, resmi daireler kapatılmış, çok sayıda uçuş da iptal edilmişti.

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