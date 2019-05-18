Missouri'de kürtajı kısıtlayan yasa kabul edildi
ABD'nin güneyindeki Missouri eyaletinde 8 haftadan uzun gebelikler için kürtajı yasaklayan düzenleme mecliste kabul edildi.
Cumhuriyetçi Partili temsilcilerin çoğunluğu oluşturduğu Eyalet Temsilciler Meclisi, 8 haftayı aşan gebeliklerde kürtajı yasaklayan bir düzenlemeyi kabul etti.
Düzenleme kürtaj uygulamasına yalnızca anne sağlığını tehdit eden durumlarda izin verirken, tecavüz ve ensest ilişki sonucu meydana gelen gebelikleri istisna kabul etmiyor.
Kürtaj uygulayan doktorlara 5 ila 15 yıl hapis cezası getiren düzenleme, kürtaj yaptıran kadınlara ceza verilmesini öngörmüyor.
Düzenleme, Missouri Valisi Mike Parson'ın onayıyla yürürülüğe girecek.
Temsilciler Meclisinin kararının, komşu eyalet Alabama'nın anne sağlığını tehdit eden durumlar dışında kürtajı tamamen yasaklayan bir yasayı 15 Mayıs'ta kabul etmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.
Muhalifler, Alabama'nın kabul ettiği yasanın, ABD Yüksek Mahkemesinin 1973'te Norma McCorvey adlı kadının kürtaj yasağına karşı Teksas eyaletine açtığı dava için verdiği, kürtaj yasağının yurttaş dokunulmazlığını ve kişinin mahremiyet hakkını düzenleyen ABD Anayasasının 14. değişkesine aykırı olduğuna dair kararı ihlal etiğini savunuyor. Yasanın Yüksek Mahkemeye götürüleceği tahmin ediliyor.
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