Miss World’e isyan etti
2018 Ukrayna Güzellik Kraliçesi seçilen ancak boşanmış olduğu ve Alex isimli 5 yaşında bir oğlunun bulunduğunun ortaya çıkması üzerine tacı elinden alınan Veronika Didusenko, ayrıma uğradığı gerekçesiyle şikâyette bulundu.
Ukrayna’da diskalifiye olduğu için merkezi İngiltere’de bulunun Miss World’e de katılamayan 24 yaşındaki ‘taçsız kraliçe’, yarışma kuralların 2010 tarihli Eşitlik Yasası’na aykırı olduğunu savunarak organizatörlerin hakkını ihlal ettiğini öne sürdü.
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