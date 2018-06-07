Miss America’da devrim gibi karar
ABD Güzellik Yarışması’nın (Miss America) organizatörleri, yarışmacıların artık fiziksel görünüşlerine göre değerlendirilmeyeceklerini açıkladı.
Organizatörler, yarışmanın bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığını duyurdu.
Yarışmada jürinin adaylarla yapacağı kısa mülakatların önemi artacak.
Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson, farklı beden ölçülerinden kadınların da yarışmaya katılmalarını sağlayacaklarını söyledi.
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