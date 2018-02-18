Mısırlı kız tacizciyi yakalayıp polise verdi

Mısır'ın "El-Masravi" gazetesinin internet sitesinde, Gına kentinde gerçekleşen taciz olayıyla ilgili video görüntüleri yayımlandı.

Videoda 20 yaşındaki "Ranya F."nin, 25 yaşındaki tacizci "İ.Ş."ye karşı koyarak kendini savunduğu ve çevredekilerin yardımıyla tacizciyi polise teslim ettiği görülüyor.

Tacizci erkeğin kafasına çantayla vuran genç kıza, tacizi gerçekleştiren kişinin de karşılık verdiği görüntüler sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sosyal medyada özellikle de kadınlardan tacize uğrayan mağdur Ranya’ya destek geldi.

Kadın hakları savunucularından Hena Hamid, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Ranya’ya şikayetini geri çekmesi için çok baskı yapıldığını, Mısır’ın Said (güney) olarak adlandırılan bölgelerinin son derece muhafazakar olmasına rağmen Ranya’nın ısrarlı davrandığını ve mücadelesini kazandığını” ifade etti.

3 YIL HAPİS

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gına Ceza Mahkemesi, tacizci "İ.Ş." hakkında, 20 yaşındaki “Ranya F.”yi yolda yürürken taciz ettiği için 3 yıl hapis cezası verdi.

Gına kenti Kadın Konseyi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yargının kararının memnuniyetle karşılandığı ve son derece insaflı olduğu” duyuruldu.

Mısır’ın güney şehirleri ve özellikle de Gına, bu türlü namus olayları nedeniyle çıkan silahlı çatışmalar ve ölümlerle biliniyor.

Mısır'da son dönemde taciz olayları ile ilgili cezalar artırılmıştı. Kadınların “rezil olmamak” için kendilerini savunmaması, cezaların da caydırıcı olmaması ülkede bu tür olayların yaşanmasına neden oluyordu.

(Fotoğraf temsili)