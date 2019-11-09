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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
09.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Mısırlı eski iki bakan, Mursi ve oğlunun vefatının incelenmesi çağrısında bulundu

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Mısırlı eski iki bakan, Mursi ve oğlunun vefatının incelenmesi çağrısında bulundu

Mısır'da mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile oğlu Abdullah Mursi'nin ani ölümü hakkında uluslararası inceleme başlatılması çağrısında bulunuldu.

Mursi döneminde kabinede görev alan Yatırım Bakanı Yahya Hamid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Amr Derrac'la birlikte Birleşmiş Milletler'den (BM), Muhammed Mursi'nin vefatının, oğlunun da ölümünü içine alacak şekilde incelenmesini talep etti.

BM uzmanlarının, Mursi'nin vefatına ilişkin sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hamid, şunları kaydetti:

"BM'ye bağlı insan hakları uzmanlarının, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin başlattığı girişimi bütünüyle destekliyorum. Ancak, gerçeğin tam olarak anlaşılabilmesi için BM'nin Abdullah Mursi'nin vefatı için de inceleme yapması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölümüne yol açan şartlarla ilgili BM soruşturmasını memnuniyetle karşılıyor ve tamamıyla destekliyoruz. Bu soruşturma ileriye dönük önemli bir adımdır."

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu, dün yaptığı ortak yazılı açıklamada, Mısır'daki cezaevi koşullarının demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin doğrudan ölümüne yol açmış olabileceğini vurgulayarak, "Mursi'nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir." ifadesini kullanmıştı.

Askeri darbeyle görevden indirilen, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziranda mahkeme salonundaki bir duruşma sırasında vefat etmişti. Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de eylül ayında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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