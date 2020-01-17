Mısır’ın AA baskınına tepki yağıyor: Dünya basınına bir hakarettir

Mısır’ın salı akşamı AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı serbest bırakıldı. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, diğer çalışanların da kefaletle salıverilmesini beklediklerini söyledi.

14 Ocak Salı günü AA’nın başkent Kahire’deki ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşları Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed’i gözaltına almıştı. Çalışanların cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyan güvenlik güçleri, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

‘YOĞUN DESTEK GÖRDÜK’

Konuya ilişkin açıklama yapan Şenol Kazancı, “Mısır makamlarıyla hiçbir biçimde irtibat kuramadık. 24 saati geçtiğinde bunu haberleştirmeyi Dışişleri Bakanımızla görüşerek kararlaştırdık. Sonra da Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere kabinenin neredeyse tüm üyeleri, siyasi parti genel başkanları, Meclis Başkanımız, vatandaşlarımızdan, gazeteci arkadaşlarımızdan çok yoğun bir destek gördük” dedi.

BM’DEN 19’UNCU MADDE HATIRLATMASI

Mısır’ın bu adımına dün de tepkiler gelmeye devam etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “Gözaltına alınan AA çalışanlarının durumlarından endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, siyasi sistemin etkili şekilde işlemesinde önemli role sahiptir. Mısır uluslararası insan hakları anlaşmalarına üye bir ülke olarak Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 19’uncu maddesi gereği basının özgürce bilgi aktarmasını koruma sorumluluğu taşıyor” uyarısında bulundu.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), “Özgür gazeteciliği, demokratik top-lumların temel taşı olarak görüyoruz. Baskını kınıyoruz ve gazetecilerin derhal serbest bırakmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı. Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk de, “Mısır’da AA çalışanlarına yönelik düşmanca girişimini, kabul edilemez bir saldırı ve hak ihlali olarak görüyoruz. Bu saldırı dünya basınına yapılmış bir hakarettir” diye konuştu.

MISIR’DAN ‘MÜSLÜMAN KARDEŞLER’ SUÇLAMASI

MISIR İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili dün ilk kez açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu büronun ‘yalan ve olumsuz bilgi yaydığını’ öne sürdü. Açıklamada, muhalif faaliyetlerin arkasında Türkiye’nin ve Mısır’da terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler’in olduğunu iddia edildi. Mısır medyasında AA Kahire ofisi “terör hücre evi” olarak tasvir edildi ve gözaltına alınanlar için gazeteci denilmedi.