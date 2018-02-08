Mısır’dan Münhasır Ekonomik Bölge çıkışı

Kahire yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rum yönetiminin 2013’te imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölgeler’in belirlenmesine dair anlaşmanın uluslararası hukuka göre herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı yönünde Yunan Kathimerini gazetesine geçen hafta sonu yaptığı açıklamalarına yanıt verdi. İngiliz Reuters’ın haberine göre 2015’te Doğu Akdeniz’de yer alan Zohr sahasında geniş doğalgaz rezervlerinin bulunmasının ardından Mısır hükümeti İtalyan Eni enerji şirketi ile bölgedeki 30 trilyon metreküp doğalgazı çıkarmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğalgazın Avrupa Birliği’ne taşınması hedefleniyor.