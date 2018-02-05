Mısır’dan İsrail’e ‘vur’ izni iddiası

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İsrail’in son 2 yıldır Mısır’ın Sina Yarımadası’nda Mısır hükümetinin de onayıyla terör örgütü DEAŞ ve bağlantılı gruplara karşı 100’den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Habere göre İsrail operasyonları, 31 Ekim 2015’te bir Rus yolcu uçağının bombayla düşürülmesinin ardından başladı. Saldırıda 224 kişi hayatını kaybetmişti.

‘KAMUOYUNDAN GİZLENDİ’

Amerikalı ve İngiliz yetkililere dayandırdığı haberinde New York Times, İsrail’in hava saldırılarının kamuoyundan gizlendiğini bildirdi. Buna göre Mısır’daki hava operasyonlarına katılan İsrail insansız hava araçlarının üzerinde herhangi bir işaret olmuyor. İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin de simgeleri örtülüyor.

‘BASINA SANSÜR UYGULANDI’

Zaman zaman İsrail jetleri, Mısır’ın içindeki bir üsten geliyormuş gibi görünmek için farklı rotalardan uçuş yapıyor. Mısır kamuoyunda İsrail’e verilen bu iznin, tepki doğurmaması için haberler basından saklanıyor. NYT, Mısır hükümeti, Kuzey Sina vilayetini kapalı askeri bölge ilan ettiği için gazetecilerin bu bölgeden bilgi alamadığını da yazdı.

İsrail basını ise askeri sansür yasaları nedeniyle Mısır’daki hava operasyonlarını haberleştiremiyor. İsrail’in operasyonları, doğrudan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin onayıyla gerçekleştirilirken, durumdan Mısır’da askeri ve istihbarat servislerindeki dar bir çevre haberdardı.

BİLGİ NOTU

New York Times, geçen ay da Mısır hükümetinden kimliği belli olmayan bir kaynağın sağladığı tapeleri haber yapmıştı. Bu tapelerde Mısırlı bir istihbarat yetkilisinin ülkedeki önde gelen televizyon sunucularını telefonla arayarak, “Kamuoyuna açık bir şekilde İsrail’i kınayacağız, ama bizce Kudüs meselesi çok önemli değil, izleyicilerinizi buna ikna edin. Ramallah’ın Kudüs’ten ne farkı var” dediği iddia edilmişti.

ORDUDAN NETANYAHU’YA: ‘GAZZE’DE DURUM CİDDİ’

İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki mevcut durumla ilgili “ciddi bir değerlendirme” sunduğu bildirildi. İsrail’in Kanal 10 televizyonunda yer alan habere göre, ordu, Gazze’de gittikçe artan krizler konusunda uyarıda bulundu. Habere göre, ordu, Gazze’deki durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüye gittiğini, insani ve ekonomik durumun çöktüğünü, bunun da askeri çatışma fırsatlarını artırdığını belirtti.

SİSİ’DEN YALANLAMA

Mısır hükümeti, yüzlerce asker ve polisi öldüren bu gruplarla mücadelede yetersiz kaldığı için İsrail hava kuvvetlerinin desteğinden memnun. İsrail yönetiminin operasyonları yapma gerekçesi ise kendisine sızma ihtimali olan grupları önlemek ve Mısır’daki istikrarın devam etmesi. İsrail, Mısır’da Müslüman Kardeşler üyesi olan Muhammed Mursi’yi deviren Sisi’nin yönetimine başından beri sıcak bakıyor. New York Times’a konuşan Sisi’nin sözcüsü Albay Ahmed Ali iddiaları yalanladı. İsrail tarafı ise yorum yapmadı. New York Times, DEAŞ ve İran gibi ortak tehdit algılarına karşı İsrail’in ve Arap ülkelerinin giderek yakınlaştığı yorumunu da ekledi. Haberde İsrail askerlerinin ya da özel kuvvetlerinin, Mısır topraklarına ayak basıp basmadığının ise net olmadığı ifade edildi.