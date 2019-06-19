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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Getty Images
19.06.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Mısır'dan BM'ye 'Mursi'nin ölümünü siyasallaştırma' suçlaması

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Mısır'dan BM'ye 'Mursi'nin ölümünü siyasallaştırma' suçlaması

Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan "Muhammed Mursi'nin ani ölümü araştırılsın" açıklamasını "Mursi'nin ölümünün siyasallaştırıldığını" ileri sürerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamasında, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville'nin Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu açıklamalar, doğal bir ölümü kasıtlı olarak siyasallaştırma girişimidir." denildi.

Mursi için "eski Cumhurbaşkanı" sıfatına yer verilmeyen açıklamada, "objektiflikten uzak ve şeffaflığa aykırı olduğu, çeşitli ihlaller ve sapmalar barındırdığı" ileri sürülen OHCHR Sözcüsü'nün ifadelerinin ülkede en üst düzeyde görüşüleceği kaydedildi.

BM'DEN MURSİ'NİN VEFATINA İLİŞKİN ACİL SORUŞTURMA ÇAĞRISI

OHCHR Sözcüsü Colville, dün yaptığı açıklamada, Mursi'nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Mursi'nin hapishanede kaldığı 6 yıl boyunca, sağlık hizmetlerinden yararlanma, avukatı ve ailesiyle görüşme gibi konularda daha önce de çeşitli endişelerin dile getirildiğini hatırlatan Colville, "O (Mursi) ayrıca, uzun süreli yalnız hücre hapsinde tutulmuşa benziyor. Dolayısıyla soruşturma, gözaltı koşullarının ölümü üzerinde etkisi olup olmadığının incelenmesi için yetkililerin Mursi'ye yaptığı muamelenin tüm yönlerini de kapsamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanlıkta toprağa verildi.

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