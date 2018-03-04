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    Mısır'daki Sina operasyonunda 4 asker öldü

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Mısır ordusunun terör gruplarına karşı yürüttüğü "2018 Sina Operasyonu"nda 4 askerin hayatını kaybettiği, 10 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Sina'daki çatışmalarda bugün 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını ifade etti.

    Operasyonlar kapsamında 6 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini ve 10 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini aktaran Rifai, "askeri birlikleri hedef almak için hazırlanan iki bombalı aracın da imha edildiğini" kaydetti.

    Son açıklamaya göre Sina Yarımadası'ndaki operasyonlar kapsamında hayatını kaybeden asker sayısı 16'ya, etkisiz hale getirilen silahlı unsur sayısı 105'e yükseldi.

    Mısır ordusu, Sina Yarımadası’ndaki terör unsurlarına karşı kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla 9 Şubat'ta, "2018 Sina Operasyonu"nu başlatmıştı.  

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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