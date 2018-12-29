Mısır’daki bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor
Mısır’ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4’e çıktı.
İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri’ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda 3 Vietnamlı turist ile tur rehberinin hayatını kaybettiğini, 11 Vietnamlı turist ile otobüsün sürücüsünün de yaralandığını duyurdu.
Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı açıklandı.
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