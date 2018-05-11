Mısır'da ulaşıma yüzde 250'ye varan zam!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMısır'da ulaşıma yüzde 250'ye varan zam!
GeriDünya Mısır'da ulaşıma yüzde 250'ye varan zam!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
11.05.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

Mısır'da ulaşıma yüzde 250'ye varan zam!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'ye varan zam!

Mısır Ulaştırma Bakanlığı, başkent Kahire'deki metro ücret tarifesine yüzde 50, 150 ve 250 oranında zam yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu zammın cuma gününden itibaren geçerli olacağı ve ücretlerin durak sayısına göre 3, 5 ve 7 cüneyh olacağı duyuruldu.

Bakanlık, engellilere yönelik ücret tarifesinde ise indirime gitti. Buna göre engelliler bir cüneyh yerine artık 50 kuruş ödeyecek. Öğrenciler, engelliler ve belli bir yaşın üstündekilerin aylık abonman ücretinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Söz konusu değişikliklerin sosyal adaletin sağlanması, metro sistemlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu amacıyla yapıldığına işaret edilen açıklamada, geçen yıl ve bu yıl bakım masraflarındaki mali açığın yüzde 94'e ulaştığı belirtildi.

Kahire'de 79 kilometre uzunluğundaki 3 metro hattında 64 durak bulunuyor. Mısır metro hattını günlük yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor.

Mısır yönetimi, 23 Mart 2017'de metro ücret tarifesinde yüzde 100 zam yaparak 2 cüneyhe yükseltmişti. Eski tarifede durak sayısı uygulaması bulunmuyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…

Mısır'da ulaşıma yüzde 250'ye varan zam!

Eurovision'da LGBTİ bayrağını sansürleyen Çin'e yayın yasağı

SPONSORLU

Şehrin merkezinde mutlu bir gün geçirmenin yolları