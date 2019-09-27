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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
27.09.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Mısır'da Sisi karşıtları ve destekçilerinden eş zamanlı gösteriler

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Mısır'da Sisi karşıtları ve destekçilerinden eş zamanlı gösteriler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtları ve destekçileri cuma namazı sonrası eş zamanlı gösteriler düzenledi.

Mısır'ın Kus ve Kina kentleri, Sisi karşıtı gösterilere sahne oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı gösterilerde "Sisi defol", "Halk rejimin devrilmesini istiyor" şeklinde sloganlar atıldı.

Ahbar el-Yevm gazetesinin internet sitesine göre, Sisi destekçileri ise başkent Kahire'nin doğusunda toplandı.

Haberde yüzlerce göstericinin "Yaşa Sisi", "Çok yaşa Mısır" sloganları attığı belirtilirken, habere dair yayımlanan fotoğrafta kişi sayısının çok daha az olması ve başka illerden geldiklerine dair emareler dikkati çekti.

TAHRİR MEYDANI'NA GİDEN YOLLAR KAPATILDI

Bu arada, Sisi karşıtı muhtemel gösterilere önlem amacıyla Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı'na giden tüm yollar güvenlik güçlerince kapatıldı.

Mısır makamlarından gösterilere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı, ancak yetkililer birkaç gün önce halkı sosyal medya üzerinden yayılan haberlere itibar etmemeye çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Sisi ise Facebook hesabı üzerinden yayımlanan videoda kendisine karşı yapılan gösteriler ve protestolar konusunda endişe duyulmaması çağrısı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Mısırlı eski müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Mısır'ın başkenti Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında geçen cuma oynanan süper kupa maçının ardından Sisi karşıtı eylemler yapılmıştı.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle Cumhurbaşkanı Sisi'yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

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