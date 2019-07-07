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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.07.2019 - 22:47, Son Güncelleme:

Mısır'da 'İran adına casusluk'davasında 5 müebbet

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Mısır'da 'İran adına casusluk'davasında 5 müebbet

Mısır'da mahkeme "İran adına casusluk" davasında 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası kararı aldı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Olağanüstü Devlet Güvenlik Mahkemesi, kamuoyunda "İran adına casusluk" olarak bilinen davada 5 kişi hakkında müebbet, bir kişi hakkında da 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

Müebbet hapis cezası alanların tamamının gıyaben yargılandığı ve içlerinden birisinin kadın olduğunu kaydeden Mısır yerel basını, sanıkların uyruğu hakkında bilgi verilmediğini duyurdu.

Hakkında 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası ve 500 bin cüneyh (168 bin lira) para cezası verilen sanığın ise Şia mezhebine geçen bir Mısırlı olduğu bildirildi.

Mısır'da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin (DGM) kararları temyiz edilemiyor. Kararlar doğrudan Cumhurbaşkanlığının onayına sunuluyor.

MENA davadan İran'ın adını çıkararak kararı tekrar duyurdu

Mısır resmi haber ajansı MENA, söz konusu dava ile ilgili haberi tashih ederek ikinci kez yayımladı. İkinci haberde “İran adına casusluk” ifadesi yerine, “Yabancı bir devlet adına casusluk” ifadesinin yer alması dikkat çekti.

Mısır'da müebbet hapis cezası 25 yıl olarak uygulanıyor.

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