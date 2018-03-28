Mısır’da hediyeyle, tehditle seçim
MISIR’da pazartesi günü başlayan cumhurbaşkanlığı seçimleri dün tamamlandı. Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin ‘göstermelik’ aday Musa Mustafa Musa karşısında kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak seçimlere katılım oranı önem taşıdığından vatandaşların yardım paketleri gibi hediyeler ve ‘para cezası’ gibi tehditlerle sandığa gitmeye yönlendirildiği bildiriliyor.
Oy verme işlemi dün akşam 21.00 itibarıyla sona ererken resmi seçim sonucunun 2 Nisan’da açıklanması bekleniyor. Dün Ulusal Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada sandığa gitmeyen kişilerin yaklaşık 120 TL para cezasına çarptırılacağı belirtildi. Ayrıca Amerikan New York Times gazetesinde yer alan iddiada bazı yerlerde oy verenlere yardım paketi dağıtıldığı, 10 lira 40 lira arasında değişen para yardımları yapıldığı öne sürüldü. El Sisi’nin 2014 seçimlerini yüzde 96.9 ile kazandığı açıklanmıştı, seçimlere katılım da yüzde 47’nin üzerinde olmuştu.
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