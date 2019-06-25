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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
25.06.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Mısır'da 8 muhalife gözaltı

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Mısır'da 8 muhalife gözaltı

Mısır güvenlik güçleri 4'ü solcu akımlara, 2'si Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na mensup 8 kişiyi gözaltına aldı.

Mısır güvenlik güçleri, 4'ü solcu, 2'si Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) mensup 8 muhalifi gözaltına aldı.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır ekonomisine zarar vermek için komplo girişiminde bulunan 19 ticari şirkete operasyon düzenlendiği ve operasyon kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Mısır Sosyal Demokrat Partisi Yönetim Kurulu Üyesi eski milletvekili Ziyad el-Uleymi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan sosyalist lider Hamdin Sabahi’nin seçim kampanyası resmi Sözcüsü Hüsam Mu’nis, solcu gazeteci Hişam Fuad ve Mısır’ın solcu işçi temsilcilerinden Hasan Berberi gözaltına alındı.

Kurulma aşamasında olan muhalif İstiklal Partisi Yönetim Kurulu üyelerinden Üsame Abdulal ve İhvan üyesi oldukları belirtilen iş adamı Mustafa Abdulmuiz ve ekonomist Ömer eş-Şiniti’nin gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltına alınan 8’inci şahıs Ahmed Gannan’ın siyasi duruşu hakkında bilgi verilmemesi dikkati çekti.

Söz konusu gözaltına alındığı duyurulan şahısların avukatları veya aileleri tarafından her hangi bir açıklama yapılmadı.

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