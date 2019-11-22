Mısır’a yaptırım uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus savaç uçakları satın almak isteyen Mısır’a yaptırım uyarısında bulundu.
Mısır’ın Rusya ile imzaladığı ve ilk başta 50 adet MIG-35 savaş uçağını kapsayan anlaşmayı eleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, Kahire’nin bu uçak alımını gerçekleştirmesi durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını duyurdu. Dubai Airshow-2019 havacılık fuarında Mısır’a uyarı açıklamasını yapan Cooper, “Mısır hükümeti Rusya’dan savaş uçağı satın alırsa ABD’nin bu konuda belirlediği yaptırım listesine girecek. Mısır bundan böyle ABD’den silahlı kuvvetleri için gerekli hiçbir yedek parça alımı gerçekleştiremeyecek” dedi.
26 Ağustos 2019’da Rusya ile Mısır arasında imzalanan anlaşmada Mısır’ın 2 milyar dolar karşılığında 50 adet MIG-35 savaş uçağı alacağı açıklanmıştı. Ancak aradan iki ay geçtikten sonra Kahire’nin aslında SU-35 almak istediği ortaya çıkmıştı. Rusya tarafından Mısır’a teslim edilecek SU-35 savaş uçağı sayısı ise net değil.
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