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Mısır ve Ürdün’e köpek yasağı
ABD Dışişleri Bakanlığı, köpeklerin ölümüne neden olan sıcak çarpması ve böcek ısırmasından dolayı Mısır ve Ürdün’e patlayıcı tespit eden özel eğitimli köpekleri göndermeme kararı alındığını açıkladı.
Kararın eylül ayında Ürdün’de görev yapan iki köpeğin sıcak çarpması nedeniyle ölmesi sonrasında alındığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün ve Mısır’da bulunan toplam 7 köpeğin sıcak çarpması ve böcek ısırması nedeniyle öldüğünün tespit edildiğini duyurdu.
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