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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mısır Sisi’ye karşı sokakta

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Mısır Sisi’ye karşı sokakta

Mısır'da 2013 yılında askeri darbeye liderlik ettikten sonra cumhurbaşkanı seçilen Abdülfettah es Sisi’nin istifasını talep eden protestolar düzenlendi.

Son 6 yıldır oldukça nadir görülen gösterilerde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Yüzlerce eylemci 25 Ocak Mısır devriminin simgesi haline gelen başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’na kısa bir süreliğine girerek yönetim aleyhinde slogan attı. Polisin müdahalesinin ardından Tahrir Meydanı’na çıkan caddelere dağılan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı caddelerde güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullandı.

GÖSTERİLERİ O ATEŞLEDİ

Eylemciler, “Korkmayın, ayağa kalkın, Sisi gitmek zorunda” sloganları attı. Devlet kontrolünün yüksek olduğu Kahire’nin aksine daha küçük kentlerdeki gösterilerin daha kalabalık olduğu, göstericilerin Sisi’nin fotoğrafının bulunduğu pankartları indirdiği görüldü.
Mısır’da yıllar sonra insanların sokağa çıkmasının nedeni ise geçmişte Mısır ordusu için çok sayıda inşaat projesine imza atan Muhammed Ali isimli bir iş adamı ve aktör. Bir yıl önce İspanya’ya kaçan müteahhit Muhammed Ali’nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı ve Sisi ailesine ilişkin yolsuzluk iddialarını dile getirdiği videolar çok kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Sisi ve ailesinin kamu paralarını büyük inşaat projelerine harcadığını iddia eden Muhammed Ali, son günlerde ülkenin en dikkat çeken figürü halini aldı.

SİSİ NEW YORK’A GİTTİ

Sisi’nin geçen hafta sonu başkent Kahire’de düzenlenen Gençlik Konferansı’nda Ali’nin söylemlerine cevap niteliğinde üstü kapalı bir şekilde yolsuzluk iddialarını yalanlaması dikkat çekti. Perşembe günü Sisi’nin istifa etmemesi durumunda cuma günü halkı sokağa davet eden Ali, Mısır’ın çok sayıda kentinde düzenlenen gösterilerin ateşleyicisi olarak nitelendiriliyor. Muhammed Ali, gösteriler esnasında yayınladığı bir video ile Savunma Bakanı Muhammed Zeki’ye Sisi’yi tutuklaması çağrısında bulundu. Sisi, gösterilerden kısa bir süre önce New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için ülkeden ayrılmıştı.

BAE, İHVAN’A İŞARET ETTİ

Mısır’daki gösterilere ilişkin ilk uluslararası tepki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş’dan geldi. Gargaş, Twitter hesabından gösterilerin arkasında Müslüman Kardeşler (İhvan) örgütünün bulunduğunu, Arap dünyasında gösterileri destekleyen yayın organlarının kimliklerinin bunu ispatladığını öne sürdü. Öte yandan Mısır yönetimine yakınlığı ile bilinen El Yevm es Sabi gazetesi protesto görüntülerinin çarpıtıldığını, bunların süper kupayı 3-2 kazanan “Ehli” futbol takımı taraftarlarının sevinç gösterileri olduğunu yazdı.

BİR ÇAĞRI DA TAHRİR AKTİVİSTİNDEN

Mısır’da 2011 yılındaki ‘halk devrimini’ ateşleyen ve milyonları Tahrir meydanına çağırarak 30 yıllık Mübarek rejiminin devrilmesine katkı sağlayan aktivist Wael Ghonim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye de bayrak açtı. ABD’de yaşayan Ghonim, Sisi yönetiminin kendisinden sessiz kalmasını talep ettiğini, yoksa ‘başına bir şeyin geleceği’ mesajının verildiğini söyledi. Kısa süre sonra Mısır’da kardeşinin tutuklandığını söyleyen Ghonim, kardeşinin siyasetle ilgisi bulunmayan bir dişçi olduğunu belirterek halkı eyleme çağırdı. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)

BİLGİ NOTU

Abdülfettah es Sisi, 2013 yılında ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi hükümetini halk gösterilerinin ardından darbeyle devirmişti. O dönemde savunma bakanı olan Sisi, daha sonra cumhurbaşkanı seçilmişti. Sisi, yasal değişikliklerle 2030’a kadar iktidarda kalabilir.

 

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