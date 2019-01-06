Mısır Sisi röportajına sansür istedi
MISIR Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta Sina Yarımadası’nda terörle mücadele için İsrail ordusuyla kapsamlı bir işbirliği yürütüldüğünü açıkladı. Ancak daha sonra Mısırlı yetkililerin bugün tamamı yayınlanması planlanan röportajın yayınını engellemek istedikleri ortaya çıktı.
Buna göre, Sisi, ‘60 Dakika’ programında gazeteci Scott Pelley’nin sorularını yanıtladı. Pelley’nin “Bir zamanlar savaşan iki düşman olduğunuz İsrail ile hiç olmadığı şekilde yakın işbirliği içinde misiniz” sorusuna Sisi, “Bu doğru, İsrail ile geniş boyutlu bir işbirliği içindeyiz” cevabını verdi. Sisi’ye ayrıca ülkede ‘60 bin siyasi tutuklu olduğu’ iddiaları soruldu. Mısır Cumhurbaşkanı ise “Bu sayıyı nereden aldıklarını bilmiyorum. Mısır’da siyasi tutuklu yok” dedi.
Röportaj sonrasında ise Mısır’ın ABD Büyükelçisi’nin 60 Dakika ekibine ulaşarak mülakatın yayınlanmamasını istediği belirtildi. Ancak kanalın bugün röportajı yayınlaması bekleniyor. Sisi, 2013 yılında demokratik yolla seçilmiş Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’yi devirmiş, sonrasında iktidara gelmişti.
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