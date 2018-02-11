Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü

Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, aralarında silah depoları, motorsikletler ve araçların da bulunduğu onlarca hedefin de yok edildiği, dört militan ve 30 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Felttah el Sisi, geçen Kasım'da bir camiye düzenlenen ve 300 kişinin hayatına mal olan silahlı ve bombalı saldırının ardından, orduya bu ay sonuna dek bölgedeki terör gruplarınn yenilgiye uğratılması emrini vermişti.

Saldırının şüphelisi olarak bölgedeki terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir örgüt gösterilmiş ve Sisi bölgede üç ay içinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm gücün kullanılması talimatı vermişti.

Operasyona, kara hava ve donanma birlikleriyle, sınır muhafızları da katıldı.

Ordu'nun yazılı açıklamasında, bir iletişim merkezi ve altı uyuşturucu çiftliğnin de ele geçirildiği kaydedildi.

SİNA KÖRFEZİ, İSRAİL VE GAZZE ŞERİDİ'YLE KOMŞU

Geçen hafta New York Times gazetesi, İsrail uçaklarının Mısır Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bölgede hava saldırıları düzenlediğini yazmıştı.

Mısır bu iddiayı reddederken, İsrail yorum yapmadı.