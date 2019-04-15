Mısır lideri Sisi, Hafter ile görüştü
Libya'nın doğusunda Tobruk kentinde üslü yönetimin askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile bir araya geldi.
Mısır Resmi ajansı MENA’nın haberine göre Sisi, Hafter’i dün başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti. Görüşmede Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. ABD’de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suudi hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Hafter’in Trablus’u ele geçirmek için başlattığı saldırıdan birkaç gün önce Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiğine dikkat çekmişti. Suudi Krallığı’nın, General Hafter’in harekâtına destek için milyonlarca dolar yardım sözü verdiği ileri sürülen haberde, ismi açıklanmayan üst düzey bir Suudi danışmanın, “Oldukça cömerttik” ifadesine de yer verilmişti.
Öte yandan BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, UMH’nin bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacağını ancak bunun için Hafter güçlerinin şu anki pozisyonlarında kalmamaları ve geldikleri yere dönmelerinin şart olduğunu söyledi. Yunus, Trablus’ta düzenlediği basın toplantısında, “Eski şartlara göre bir siyasi çözümden bahsetmenin zamanı geçti ama aynı zamanda UMH bir ateşkesi memnuniyetle karşılar” dedi.
DSÖ: 121 KİŞİ ÖLDÜ
General Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya’da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121,
yaralı sayısının da 561’e yükseldiğini bildirmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle