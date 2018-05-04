Mısır, kendi Dışişleri Bakanını yalanladı
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyda, birkaç saat önce Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin “Mısır, Suriye’ye asker gönderilmesini resmi düzeyde görüşüyor” açıklamalarını yalanlayarak, Mısır’ın Suriye’ye asker gönderme niyetinde olmadığını resmen duyurdu.
S.Arabistan ve Mısır’ın Suriye’ye batılı ülkelerin yerini alacak karma askeri kuvvet göndermeyi kabul ettiği haberleri Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’nin “El Ahram” gazetesine verdiği demeçle gündeme düştü. Şükri demeçte Mısır’ın resmi düzeyde Suriye’ye asker gönderme konusunu görüştüğünü söylemişti.
Ancak Dışişleri Bakanının “Suriye’ye asker gönderebiliriz” imalı ifadelerinden kısa bir süre sonra yalanlama açıklaması geldi. Mısır Dışişleri Sözcüsü Zeyda, kendi bakanını yalanlayarak, “Bakanımızın Suriye’ye olası asker gönderilmesiyle ilgili kullandığı ifadeler Mısır devletinin resmi tavrıyla ilgisi yoktur. Mısır sınırları dışına ilke olarak asker göndermiyor. Sınır dışı herhangi askeri harekata katılmamız ise ancak BM tarafından organize edilen barış gücü kapsamında mümkün olabilir” dedi
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