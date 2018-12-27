Mısır halkını isyan ettirdi
Yetişkin obezitesinde dünya birincisi olan Mısır’da ‘şişmanlık’ tartışması başladı.
Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin zayıflamaları konusunda vatandaşları ısrarla uyarması tepkileri de beraberinde getirdi. Ekonomi politikaları nedeniyle ülkede sebze ve meyve fiyatlarının artışından şikâyet eden vatandaşlar, daha ucuz ancak sağlıksız besinlere yöneldiklerini söylerken, Sisi’nin vatandaşların kilosuyla dalga geçtiğini savunuyor. Önceki gün katıldığı televizyon programında aşırı kiloluları hedef alan Sisi, şişmanlamamak için yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Beden eğitimi dersinin okullarda ve üniversitelerde temel derslerin arasında bulunması gerektiğini belirten Sisi, televizyon kanallarına da şişman sunucuları ve konukları ekrana çıkarmamalarını önerdi.
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