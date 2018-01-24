Minik Zeynep cinayetinde şüpheli suçunu itiraf etti

Pakistan'da birçok kentte protesto eylemlerine neden olan 7 yaşındaki Zeynep'in tecavüz edilerek öldürüldüğü olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Pakistanlı yetkililer 24 yaşındaki baş şüpheli İmran Ali'yi yakaladıklarını duyurdu. Lahor kentinde yapılan basın toplantısında konuşan Pencap Vilayeti Başbakan'ı Şahbaz Şerif, seri katil olmakla suçladığı Ali'nin suçlarını itiraf ettiğini ve Kasur kentindeki suç mahalinde bulunan DNA ile Ali'nin DNA'sının eşleştiğini açıkladı.

GEO News'un aktardığına göre Şerif "Zeynep'in katili yakalandı. Adı Muhammed İmran. 24 yaşında Kasur'da yaşayan birisi. O bir seri katil" dedi.

Şerif "DNA'sının eşleşmesinden sonra yaptığımız yalan makinesi testinde İmran tüm suçlarını kabul etti" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığı habere göre Zeynep'in babası ve Pencap Adalet Bakanı da basın toplantısında hazır bulundu.

İmran Ali'nin bugün Lahor'da özel bir terörle mücadele mahkemesine çıkarılacağı açıklanırken. NDTV'nin aktardığına göre Şerif "İmran Ali'nin halkın önünde asılarak idam edilmesin istiyorum. Siyasi partilerden bu isteğimi desteklemelerini isteyeceğim" dedi.

1150 DNA ÖRNEĞİ TARANDI

Şüpheliyi yakalamak için 1150 DNA örneğini inceleyen adli tıp görevlilerini tebrik eden Şerif "Zeynep'in ailesine ekibimin ve benim suçluyu yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü verdim ve 14 gün sora bu sözü tuttum" diye konuştu.

7 yaşındaki Zeynep, 4 Ocak'ta Kasur kentinde teyzesinin evine giderken kaçırılmıştı. Cesedi 9 Ocak'ta bir çöplükte bulunmuştu. Yapılan otopsi sonucunda Zeynep'in öldürülmeden önce tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

DİĞER ÇOCUK CİNAYETLERİNİ İTİRAF ETTİ İDDİASI

Polis yetkilileri son 2 yılda Kasur kentinde benzer çocuk cinayetleri olduğunu söylüyordu. Geçen yıl şubatta bir başka çocuğu öldürdüğünden şüphelenilen ve adı 'Mudasir' olarak açıklanan bir kişi polisten kaçarken öldürülmüştü. Ancak bu kişinin ölümünden sonra Zeynep de dahil olmak üzere 4 çocuk daha saldırıya uğramıştı.

Geo News'un aktardığına göre İmran polis sorgusunda 8 kız çocuğuna bir inşaatta, diğer ikisine ise bir çöplükte saldırdığını itiraf etti. Buna göre Ali, 5 kız çocuğunu inşaatta öldürdüğünü diğer 3'ünün cesedini de çöplüğe attığını kabul etti.

Zeynep'in cinayeti sonrası ülke genelinde polislerin yetersizliğine karşı birçok eylem yapılmış, eylemlerde 2 kişi hayatını kaybetmişti.