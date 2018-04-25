Milyonların gurusu çocuk istismarcısı
Hindistan’da meditasyon ve yoga gurusu Asaram Bapu, 16 yaşında bir kız çocuğuna istismardan suçlu bulundu.
77 yaşında olan ve dünya genelinde 40 milyon takipçisi olduğu iddia edilen Bapu, 2013’te Jodhpur kentinde ‘tedavi etmek’ üzere odasına çağırdığı 16 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanıyordu.
Dün görülen son duruşmada bu suçtan mahkûm olan gurunun destekçilerinin olası protesto gösterilerinin şiddet eylemlerine dönüşebileceği endişesiyle davanın görüldüğü Jodhpur kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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