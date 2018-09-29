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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
DHA
29.09.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

’Milyonlarım var, neden soygun yapayım?’ dedi, karakolda kendini astı

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’Milyonlarım var, neden soygun yapayım?’ dedi, karakolda kendini astı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ninÿ(KKTC) turizm kentii Girne’de, market hasılatını otomobille bankaya götüren Mehmet Ali Güngörmüş’ün önünü kesip, 200 bin TL’sini gasp ettiği iddiasıyla tututlanan 2 kişiden Ahmet S., konduğu hücrede şort bağıyla kendini asarak yaşamına son verdi. Ahmet S. mahkemede, "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savunmuştu.

Girne’de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, salı günü otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş’ün önünü kesip, başına silah dayayarak çekiçle vurdu. Güngörmüş’ün üzerindeki 200 bin lirayı alan şüpheliler kaçtı. Güngörmüş’ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S.’yi bir gün sonra gözaltına aldı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 1 kişinin yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, paraya ise ulaşılamadı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sevgi Ü., "Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok" dedi.

Ahmet S. ise "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye kendisini savundu. Şüphelilerden Sevgi Ü. serbest bırakılırken,Ahmet S. ile Serkan B. ise tutuklandı.

Girne’de yüksek lisanslı market soygunu
Girne’de yüksek lisanslı market soygunu

İNTİHAR ETTİ

Girne Boğaz Karakolu’nda ayrı ayrı hücreye konan iki şüpheliden Ahmet S.’nin dün saat 18.30 sıralarında intihar ettiği belirtildi. Ahmet S.’nin şortundaki bağ ile kendisini astığı kaydedildi.

BAROLAR BİRLİĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Ahmet S.’nin intiharıyla ilgili açıklama yaptı. Esendağlı, "Canı devlete teslim edilmiş bir insanın canı gidiyorsa, orada durmak lazım. Takipçisi olacağız. Bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Polis Genel Müdürlüğü de intihar olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.ÿAhmet S.’nin cenazesinin işlemlerinin ardından Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.09.2018)
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